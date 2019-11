A Roma 100mila corse sulle bici di Uber

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Jump, il servizio di bici elettriche a noleggio di Uber, ha superato il traguardo delle 100mila corse a Roma in poco più di un mese di presenza. Lo rende noto l'azienda, precisando che le bici disponibili nella capitale sono arrivate a quota 2.500.

Dal giorno di lancio, 21 ottobre scorso, sono stati 223mila i chilometri percorsi nell'Urbe in sella alle biciclette Jump, pari a oltre cinque volte la circonferenza della Terra. La distanza media percorsa per ogni viaggio è di 2,2 chilometri, mentre il tragitto più lungo fatto registrare da un utente è stato di 28 km.

Tra gli utenti delle bici, che si rintracciano e si noleggiano attraverso la app di Uber, circa tre su quattro sono italiani. Il 73% delle corse avviene nei giorni lavorativi e il restante 27% nei weekend.

Guardando alle tratte più percorse, molte sono nel centro storico, ad esempio lungo Via del Corso da Piazza del Popolo a San Silvestro e a Montecitorio. Gettonate anche le tratte dai luoghi nevralgici del trasporto pubblico, come la Stazione Termini e la stazione Trastevere, e zone centrali come Palazzo Farnese e Piazza Trilussa.(ANSA).