Honor svela il suo primo smartphone 5G

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Honor svela il suo primo smartphone che supporta le nuove reti 5G. In un evento a Pechino, il brand giovane di Huawei ha mostrato la serie View30, attesa in Italia nei primi mesi del 2020. Non è tuttavia ancora noto se il dispositivo avrà a bordo le app e i servizi di Google, a causa del bando imposto dal governo Usa. "Il V30 sarà lanciato in Europa a prescindere dalla disponibilità dei Google Mobile Services e con una versione open-source di Android", ha dichiarato durante la presentazione il presidente di Honor, George Zhao.

La serie comprende gli smartphone View 30 e View 30 Pro, entrambi con un display da 6,57 pollici, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 40 megapixel targato Sony, e una doppia fotocamera frontale, da 32 e 8 megapixel. Il processore è il Kirin 990 - il più potente prodotto da Huawei - supportato da 6 GB di Ram che salgono a 8 nel modello Pro, e fino a 128 GB di memoria interna.

Contestualmente Honor ha svelato il suo nuovo smartwatch, il MagicWatch 2 che promette fino a 14 giorni di autonomia, e i pc portatili MagicBook 14 e MagicBook 15.(ANSA).