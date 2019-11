Arriva in Italia Galaxy Fold, il pieghevole di Samsung

Arriva in Italia Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, svelato a fine febbraio e poi perfezionato dopo che alcuni media americani hanno riscontrato fragilità nel doppio schermo, nel punto in cui viene piegato.

Il device ha dato il via ad una nuova categoria di dispositivi mobili pieghevoli, a cui hanno fatto seguito il Huawei Mate X e il Lg G8x ThinQ che punta su una soluzione a doppio schermo.

Samsung Galxy Fold "è dotato del primo Display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6 pollici, spiega la società aggiungendo che "offre un modo nuovo e potente per lavorare in multitasking, guardare video, giocare".

“Samsung sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione mobile, ridefinendo ciò che è possibile con uno smartphone. Galaxy Fold introduce una categoria completamente nuova che offre funzionalità mai viste prima, grazie al nostro Display Infinity Flex - dice Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia - Abbiamo creato Galaxy Fold per chi desidera sperimentare ciò che può fare un dispositivo pieghevole Premium, al di là dei limiti degli smartphone tradizionali".

Il dispositivo è prenotabile online dal 13 novembre su samsung.com e sui siti dei principali retailer di elettronica di consumo e degli operatori telefonici. E' disponibile nella colorazione Cosmos Black al prezzo di 2.050 euro. All’interno della confezione saranno presenti gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva per Galaxy Fold.