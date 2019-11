Occhiali realtà aumentata, 20 milioni di unità vendute per il 2024

Il mercato degli occhiali smart per la realtà aumentata (AR) sta prendendo piede e nel 2024 arriverà a 20 milioni di unità annue vendute. Lo prevedono gli analisti di Abi Research, secondo cui a far decollare il settore saranno le innovazioni tecnologiche e la diminuzione dei prezzi.



Maggiore durata della batteria, processori potenti e un ampio campo visivo sono le innovazioni apportate quest'anno ai prodotti, spiegano gli esperti. "I prezzi più economici, uniti ai miglioramenti tecnologici e al supporto di soluzioni software e piattaforma end-to-end sono la prova che il mercato della realtà aumentata è più maturo", rileva l'analista Eleftheria Kouri.



Tra i prodotti, gli X2 di ThirdEye e ThinkReality A6 di Lenovo sono "occhiali avanzati pensati per le aziende e dal prezzo più abbordabile", osserva ancora Abi Research, che mette in evidenza anche i miglioramenti nel design dei dispositivi. I Focals prodotti da North, ad esempio, sono tra gli occhiali "più stilosi sul mercato". L'aspetto è infatti quello di semplici occhiali da vista. (ANSA).