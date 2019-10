Blockchain Forum, premiati progetti

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Si è chiuso con oltre 600 partecipanti il secondo Blockchain Forum Italia, tenutosi a Milano e organizzato da Pietro Azzara, Ceo di BlockchainItalia.io e Presidente di Italia4Blockchain. La kermesse ha visto protagoniste le più importanti istituzioni nazionali e internazionali, dai saluti del Ministro dell'innovazione Paola Pisano, agli interventi della Commissione Europea con Massimiliano Dragoni fino alle eccellenze aziendali.

La fiera, spiega la nota, ha avuto momenti importanti di confronto come Blockchain Pubblica Vs Privata, differenze tra le regolamentazioni europee, identità digitale, finanziamenti europei, rapporti tra università e imprese 4.0; dibattiti sul voting process, il ruolo del mining e diversi casi di successo.

"Infine l'occasione è stata impreziosita dalla consegna degli Italia4Blochain Awards che hanno visto tra i premiati l'omologa associazione spagnola Alastria che ospiterà a Malaga il Convergence - Global Blockchain Congress; il Comune di Milano, di Bari e di Cinisello Balsamo per l'impegno nella diffusione dei temi blockchain sul territorio e diverse eccellenze e personalità del mondo Blockchain".