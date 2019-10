Nokia, nuovo smartphone e flip phone

ROMA - Hdm Global porta sul mercato due nuovi dispositivi a marchio Nokia. Si ratta del Nokia 6.2 un classico smartphone in fascia di prezzo medio-bassa e con tripla fotocamera posteriore, e del Nokia 2720, un classico flip phone che nell'aspetto ricorda i telefonini di una volta.



Il Nokia 6.2 ha uno schermo da 6,3 pollici "always-on" con tecnologia PureDisplay e tre fotocamere posteriori con intelligenza artificiale – da 16 megapixel più super-grandangolare da 8 e sensore di profondità da 5 megapixel – inserite in un modulo rotondo. La fotocamera frontale è da 8 megapixel e inserita in un piccolo notch a goccia. Monta il processore Snapdragon 636 di Qualcomm, affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna; il sistema operativo è Android 9 in verisone Android One, La batteria da 3.500 mAh promette due giorni d'autonomia.



Arriva nel colore nero a 260 euro. Il Nokia 2720 è dedicato a chi cerca semplicità o un secondo telefono per fine i settimana meno connessi, ma senza rinunciare a WhatsApp e Facebook. Il telefono ha uno schermo esterno da 1,3 pollici e uno interno da 2,8 pollici con testo di grandi dimensioni. Ha i tasti fisici, un pulsante dedicato a Google Assistant e uno d'emergenza. La batteria dura fino a 28 giorni in stand-by. E' disponibile in nero e grigio a 100 euro.(ANSA).