Ecco il robot che risolve il cubo di Rubik

Pronto il robot che sa risolvere il cubo di Rubik e lo fa con una sola mano: si chiama Dactyl e non è solo una curiosità, ma è un passo importante verso macchine più agili per applicazioni industriali e di consumo, per esempio in grado di lavorare in un ambiente domestico complesso come una cucina.

Dactyl è una mano robotica sviluppata dall'organizzazione non profit americana per la ricerca sull'intelligenza artificiale, OpenAI. Era da un oltre un anno che l'organizzazione stava lavorando a questo risultato e nel 2018 aveva presentato una prima versione del robot in grado di manipolare il cubo con notevole destrezza, grazie a un algoritmo di apprendimento. Tutto l'addestramento si era stato svolto in simulazione, per evitare l'usura della macchina durante la fase di addestramento.

L'algoritmo aveva appreso quindi nella sicurezza dello spazio digitale per essere successivamente trasferito nel robot fisico.