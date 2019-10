Spesa in tecnologia sale a 1.690 mld nel 2019

Tra abbonamenti telefonici e smart speaker, droni, computer e cellulari, i consumatori nel 2019 spenderanno 1.690 miliardi di dollari a livello mondiale, il 5,2% in più del 2018, e la cifra è destinata a superare i duemila miliardi nel 2023, quando si attesterà a 2.060 miliardi. Lo prevedono gli analisti di Idc.

A livello geografico, quest'anno gli statunitensi spenderanno in prodotti tecnologici 412 miliardi di dollari, e i cinesi 328 miliardi. La terza spesa più elevata sarà in Europa occidentale, con 227 miliardi.

Guardando alle tipologie di prodotto, oltre la metà della spesa globale va in servizi di telefonia mobile (traffico voce e dati); seguono gli smartphone e i pc. Se queste categorie fanno la parte del leone, l'incremento maggiore si registra però nelle tecnologie emergenti.

A crescere di più, nei prossimi 5 anni, saranno gadget come i visori per la realtà virtuale e aumentata, i droni, i servizi on demand, i dispositivi indossabili e quelli per la casa smart. Questi prodotti registreranno un tasso di crescita annuale composto del 13% da qui al 2023, quando rappresenteranno un terzo della spesa tecnologica complessiva.