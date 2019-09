In piedi dopo incidente grazie a robot

Quattro anni fa l'incidente che lo ha paralizzato dalla vita in giù, oggi il ritorno in piedi grazie a un robot di ultima generazione che riproduce la camminata e mantiene vivo il tessuto muscolare. Jordan Fantini, 24 anni, è uno dei primi pazienti a sperimentare il 'Lokomat', l'esoscheletro per la neuroriabilitazione robotizzata degli arti inferiori, in dotazione al reparto di Medicina Riabilitativa dell'ospedale Marconi di Cesenatico, grazie alla donazione della Fondazione Fruttadoro Orogel.



Il Lokomat è formato da un tapis roulant, da un sistema di scarico del peso del paziente e da un doppio esoscheletro controllato elettronicamente che consente di riprodurre uno schema motorio assimilabile alla normale deambulazione. In questo modo gli arti inferiori si muovono in sincronia col tapis roulant e contemporaneamente il paziente riceve un feedback visivo attraverso un monitor sul quale viene virtualmente riprodotta l'attività motoria svolta.



"Ho sentito parlare del Lokomat la prima volta nel 2015", racconta Jordan, vittima di un incidente in auto proprio il 30 agosto di quell'anno, che lo ha costretto a 25 giorni di coma e gli ha causato una lesione midollare all'altezza della sesta e settima vertebra: "Il robot mantiene e migliora il tono muscolare e mi fornisce tutto il supporto per l'assistenza necessaria per riprodurre il cammino, alleggerendomi il peso del corpo e riducendo la fatica".

Un modo "non tanto per stare in piedi, quanto piuttosto per ritrovare la naturalità del cammino, il cui ricordo in me è sempre vivo". Ad oggi l'ambulatorio di riabilitazione robotica di Cesenatico ha preso in carico 21 pazienti, per un totale di 339 sedute di trattamento.