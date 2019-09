A Milano le finali dell'Esl Vodafone Championship

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Si avvia verso la sua conclusione il torneo internazionale di mobile gaming (videogiochi su smartphone o tablet), con le finale nazionali dell'"ESL Vodafone Championship" e "Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G - co-engineered with Leica", alla Milan Games Week dal 27 al 29 settembre presso la Esl Vodafone Arena.



L'"ESL Vodafone Championship" vedrà la sua conclusione con l'annuncio dei tre campioni nazionali, che si sfideranno per l'ambito titolo nelle competizioni in gara quest'anno: Counter Strike: Global Offensive, League of Legends e Clash Royale. La tre giorni meneghina ospiterà anche la finale del "Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G - co-engineered with Leica", il torneo internazionale che ha visto, in questa sua prima edizione, circa 580.000 giocatori iscritti in 17 paesi.



Sarà la prima finale live su rete 5G in Europa e i concorrenti dovranno sfidarsi a due giochi online su smartphone 5G: l'arcade racing game Asphalt 9: Legends e il multiplayer battle royale Playerunknown's Battlegrounds Mobile (PUBG). Il palco della ESL Vodafone Arena ospiterà anche la finale della "GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz", il primo torneo italiano di eSport dedicato a Gran Turismo Sport, a cui prenderanno parte i 12 giocatori che avranno realizzato i migliori tempi nelle diverse gare di qualificazione.



Previste anche attività per tutti gli appassionati, che potranno toccare con mano le ultime novità dal mondo del videogiochi e degli eSport, con simulatori di volo virtuale e vivere un'esperienza immersiva di gioco con i titoli più conosciuti.