Huawei Mate30 colpito dal bando di Trump

(ANSA) - MONACO, 19 SET - Huawei convoca la stampa a Monaco di Baviera per mostrare il primo telefono che paga le conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Davanti a una platea un migliaio di giornalisti, la compagnia svela il Mate 30, uno smartphone top di gamma che incorpora tecnologie tra le più avanzate sul mercato, ma che sul mercato rischia di arrivare monco: probabilmente non avrà a bordo le app e i servizi di Google, dalla posta di Gmail alle Mappe, da Google Drive e Foto a YouTube.

La causa è l'inserimento di Huawei, lo scorso marzo, nella "lista nera" del commercio Usa, con cui Donald Trump ha impedito (o comunque reso molto difficile) alle aziende americane vendere beni e servizi al colosso asiatico.

Lo smartphone girerà come sempre su Android, il sistema operativo di Google, ma nella sua versione open source, cioè la versione basica e gratuita che Huawei e gli altri costruttori sono liberi di usare senza dover stringere accordi commerciali con Google.