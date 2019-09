Nex 3, il nuovo top di gamma 5G di Vivo

Dopo mesi di indiscrezioni, Vivo ha svelato il suo prossimo smartphone top di gamma: si chiama Nex 3 e si caratterizza per dimensioni, potenza e design raffinato. L'azienda cinese, tra i primi 5 costruttori al mondo di telefoni, ha mostrato la novità in un evento in Cina.



La prima caratteristica che salta all'occhio è l'ampio display, da 6,89 pollici e "a cascata": un termine che descrive il modo in cui i bordi laterali dello schermo "scivolano" verso la scocca posteriore. Il rapporto schermo-scocca è del 99,6%: praticamente senza cornici e interruzioni, grazie anche alla fotocamera anteriore a comparsa (da 16 megapixel) che evita fori e notch nel display. A mancare sono anche i tasti fisici, sostituiti da tasti virtuali "Touch Sense"; il lettore di impronte è integrato nello schermo.



Il comparto fotografico posteriore è inserito in un cerchio centrale come l'atteso Mate 30 di Huawei. Il sensore principale da 64 megapixel è affiancato da un grandangolare e un teleobiettivo entrambi da 13 megapixel. Sul fronte della potenza il Nex 3 monta un processore Snapdragon 855 Plus - il top di casa Qualcomm - coadiuvato da 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna nella versione 4G, e da 8 o 12 GB di Ram e 256 GB di memoria nella versione 5G. Ha un sistema di raffreddamento a camera di vapore e la batteria, da 4.500 mAh, supporta la ricarica veloce a 44W.



Quanto ai prezzi, in Cina saranno compresi tra i 5mila e i 6.200 yuan (640-790 euro).(ANSA).