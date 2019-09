Silicon Valley vuole insediamento sulla Luna

Dalla Silicon Valley alla Luna. Un gruppo di imprenditori del settore tecnologico ha lanciato l'organizzazione Open Lunar Foundation che punta ad "accelerare l'esplorazione e la colonizzazione della luna". L'obiettivo e' quello di creare un insediamento lunare, ad un costo stimato di due o tre miliardi di dollari.

Dell'organizzazione no profit, con sede a San Francisco, fanno parte anche diversi scienziati che hanno avuto legami con la Nasa. "La nostra massima ambizione è catalizzare e consentire un accordo pacifico e cooperativo", ha spiegato Chelsea Robinson, capo delle operazioni di Open Lunar: "In questo momento in cui ci sono così tanti attori commerciali e governativi che portano avanti i loro sforzi riguardo alla Luna, siamo entusiasti di dimostrare un approccio civico".