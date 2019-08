Spotify spinge sui podcast e lavora ad una funzione che ne faciliti la creazione a tutti gli utenti. Avverrebbe attraverso l'applicazione Anchor, recentemente acquisita dalla società.

Il sito The Verge ha chiesto maggiori informazioni a Spotify: ha confermato che la funzione Create Podcast è al momento in fase di test ma non ci sono dettagli sulla sua distribuzione a livello globale. Il settore dei podcast è da tempo in crescita.

Secondo una indagine di Edison Research, il numero di ascoltatori dei podcast su base mensile a livello globale e' raddoppiato dal 2014 e il trend non accenna a rallentare.

Anche Apple sta investendo in questo settore: nelle scorse settimane manager dell'azienda guidata da Tim Cook avrebbero contattato media e società di comunicazione per discutere l'acquisto di diritti esclusivi per la trasmissione.