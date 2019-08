Xiaomi brevetta una sciarpa 'smart che si riscalda e protegge automaticamente il collo. L'azienda, cinese che guadagna sempre più terreno nel mercato dei telefoni, secondo il sito Gizmochina ha depositato i documenti per una sciarpa che si regola automaticamente per proteggere il collo ed emana una quantità di calore in base alla temperatura dell'ambiente esterno.

Non è diversa da una sciarpa classica ma ha un interno in fibra elastica che nasconde un sensore per il rilevamento della temperatura. Inoltre, dovrebbe potersi allentare o stringersi al collo di chi la indossa e avrebbe la possibilità di interfacciarsi con lo smartphone.