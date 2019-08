Graffi e scoloriture, l'Apple card è delicata

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La Apple Card, cioè la carta di credito in titanio lanciata dalla Mela negli Stati Uniti in collaborazione con Goldman Sachs e MasterCard, sembra essere più "delicata" di quanto ci si aspetterebbe. Se la si tiene nel portafogli o nella tasca dei jeans, può scolorire, e il contatto con oggetti duri rischia di danneggiare il rivestimento e di graffiarla. E' la stessa Apple a farlo sapere, pubblicando online una pagina in cui spiega come conservare e pulire la carta. "Alcuni tessuti, come pelle e denim, possono causare scolorimenti permanenti", è il primo avvertimento che si legge.

La Apple Card va "custodita in un portafogli, tasca o borsa realizzati in materiale morbido", non va trasportata "in una tasca o una borsa che contiene monete, chiavi o altri oggetti potenzialmente abrasivi". E ancora, nel portafogli non va messa in uno scomparto insieme a un'altra carta di credito, perché potrebbe graffiarsi.

Una sezione è poi dedicata alla pulizia della Apple Card. Va eseguita "in modo gentile con un panno in microfibra leggermente inumidito con alcool isopropilico", usato ad esempio per pulire le ottiche fotografiche.(ANSA).