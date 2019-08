OnePlus rilancia, in arrivo una tv

Anche la cinese OnePlus, costruttrice di smartphone top di gamma, produrrà un suo televisore. Il progetto, che era stato preannunciato quasi un anno fa, torna ad avere nuove conferme. L'azienda ha infatti comunicato sul suo forum sia il nome della smart tv, "OnePlus TV", sia il logo che accompagnerà il prodotto.



"Crediamo che non ci sia nessun altro nome che possa rappresentare il nostro valore, la visione e l'orgoglio meglio del nostro stesso marchio", si legge sul forum.





OnePlus aveva reso noto il piano di entrare nel mercato dei televisori nel settembre scorso. La compagnia non ha ancora ufficializzato una data di lancio, ma secondo alcune indiscrezioni la smart tv potrebbe essere svelata alla fine del mese prossimo. Sempre in base alle voci, la smart tv potrebbe arrivare in varie dimensioni da 43 a 75 pollici, e usare il sistema operativo Android.(ANSA).