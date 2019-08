Huawei, ecco la prima tv con Harmony OS

Harmony OS - il sistema operativo open source di Huawei che in futuro potrebbe sostituire Android di Google sugli smartphone, se i rapporti tra Usa e Cina peggiorassero - ha fatto il suo esordio. Il software ha debuttato su due smart tv presentate da Honor, il marchio giovane di Huawei. Si chiamano Honor Vision e Vision Pro, hanno risoluzione 4k e schermo da 55 pollici.

I televisori montano il processore Honghu 818 sviluppato da Huawei, e si caratterizzano per una fotocamera pop-up, cioè a comparsa, dotata di intelligenza artificiale che riconosce il volto, rileva il corpo e la postura.

Gli schermi fungono anche da smart hub per gestire gli altri oggetti connessi della cassa. L'Honor Vision ha 2 GB di Ram e 16 GB di memoria interna, mentre nel Pro la memoria sale a 32 GB.

Il prezzo in Cina è di 3.799 e 4.799 yuan rispettivamente (480 e 600 euro).