Wiko lancia l'Y50, economico e capiente

Wiko porta sugli scaffali l'Y50, lo smartphone super-economico che completa la linea di prodotto "Y", affiancandosi ai fratelli maggiori Y60 e Y80 svelati nella primavera scorsa. Il dispositivo ha un display da 5 pollici e arriva i due colorazioni con finitura lucida: grigio scuro e blu.

Lo smartphone monta una fotocamera posteriore da 5 megapixel con Led, funzione "Face Beauty" per migliorare gli scatti, time lapse, filtri Live e modalità Pro. La fotocamera anteriore per i selfie è anch'essa da 5 megapixel.

Le foto possono contare su uno spazio d'archiviazione capiente per uno smartphone di questa fascia. La memoria interna è infatti da 16 GB, espandibile fino a 32 GB. Lo smartphone ha sistema operativo Android 8.1 Oreo Go Edition, e 1 GB di Ram.

Dual sim, l'Y50 sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo "democratico" di 70 euro.