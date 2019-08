In arrivo la carta di credito di Apple

(ANSA) - NEW YORK, 7 AGO - Apple ha invitato alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti a presentare la propria domanda per ottenere la sua carta di credito, messa a punto in collaborazione con Goldman Sachs. Ai clienti che avevano chiesto di essere informati su quando la carta sarebbe stata disponibile, Apple ha notificato che la Apple Card è pronta.

Il lancio al grande pubblico della carta di credito, che era stata preannunciata nel corso di un evento nel marzo scorso, ci sarà più in avanti, nel mese di agosto. Non è ancora noto quando la carta sarà disponibile in altri mercati.

Apple ha pubblicato dieci video sul suo canale YouTube per consentire agli utenti di familiarizzare con la Apple Card, spiegandone il funzionamento e le caratteristiche.

La carta di credito rientra negli sforzi di Apple di ampliare la sua divisione servizi. Per Goldman Sachs, invece, è un'occasione per raggiungere un pubblico più vasto.(ANSA).