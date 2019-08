Male il mercato mondiale del tablet, -5%

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Il mercato mondiale dei tablet ha chiuso il secondo trimestre con consegne in calo del 5% su base annua, a quota 32,2 milioni di unità. A dirlo sono i dati preliminari forniti dagli analisti di Idc, che certificano la crescita di Apple.

La compagnia di Cupertino ha messo in commercio 12,3 milioni di iPad tra aprile e giugno, il 6,1% in più rispetto agli 11,6 milioni del secondo trimestre del 2018. La Mela ha quindi consolidato la propria leadership nel settore, portando la quota di mercato dal 34,1 al 38,1%.

Al secondo posto c'è Samsung, che ha registrato una flessione del 3,1%, a quota 4,9 milioni di Tablet. Terza è Huawei, che ha chiuso i tre mesi con 3,3 milioni di tablet consegnati e un calo del 6,5%.

Fuori dal podio si piazza Amazon che, grazie a una crescita del 46,3% a 2,4 milioni di dispositivi, ha superato Lenovo.

Quest'ultima è quinta, con 1,9 milioni di unità e una contrazione del 6,9%.(ANSA).