Samsung, nuovo tablet Galaxy Tab S6

Nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 con la S Pen riprogettata per migliorare la creatività e la produttività "offrendo al tempo stesso le migliori caratteristiche per la produttività e le tecnologie avanzate di Samsung", spiega DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics.

La caratteristica S Pen di Samsung ora ha funzione di controllo remoto, consente di scattare selfie e video in modo intuitivo o di controllare i contenuti multimediali creati senza tenere in mano il tablet. La ricarica wireless "garantisce fino a 10 ore di durata della batteria dopo soli dieci minuti di ricarica". Inoltre, le note scritte a mano in Samsung Notes possono essere convertite in testo digitale ed esportate in formati come Microsoft Word. È anche possibile prendere annotazioni mentre si guarda un video nella stessa schermata, regolando la trasparenza della finestra di Samsung Notes.

Galaxy Tab S6 include anche una versione nuova e migliorata di Samsung DeX, che consente di passare a un'esperienza simile a quella di un PC, in modo da lavorare in multitasking. E ci sono miglioramenti della fotocamera, tra cui la prima doppia fotocamera Samsung con fotocamera Ultra-Wide su un tablet, all'interno di un corpo sottile e compatto da 5,7 mm, ancora più leggero e portatile.

E per la prima volta Samsung rende disponibile su un tablet il lettore di impronte digitali sullo schermo, semplificando ancor più l'accesso al dispositivo. Come parte dell'ecosistema di Samsung Galaxy, Galaxy Tab S6 diventa un hub dell'esperienza connessa per gestire gli elettrodomestici tramite SmartThings. Insieme a Bixby, è possibile controllare facilmente i dispositivi attraverso i comandi vocali.

Galaxy Tab S6 è disponibile nelle colorazioni Mountain Gray, Cloud Blue e Rose Blush. Sarà in vendita nei negozi e online dalla fine di agosto in mercati selezionati.