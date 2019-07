Da Ibm 3 progetti con AI contro i tumori

Tre progetti basati sull'intelligenza artificiale per studiare i tumori sono stati distribuiti liberamente dalla Ibm, lasciando a chiunque la possibilità di utilizzarli e modificarli. Lo ha annunciato la stessa azienda, che in questi giorni presenta i progetti alla European Conference on Computational Biology (ECCB)in corso a Basilea.

I progetti servono a fare ricerca sui meccanismi molecolari che sono alla base dello sviluppo dei tumori e su possibili terapie. Il primo, chiamato PaccMann, serve a predire la possibile efficacia di una terapia e i meccanismi di azione, e permette ad esempio di scandagliare ampi database di molecole a caccia di possibili farmaci.

Il secondo, Interact, è uno strumento per estrarre automaticamente informazioni sull'interazione tra proteine da tutte le riviste scientifiche, un compito difficile da fare 'a mano', sottolinea Ibm, visto che ogni anno escono almeno 17mila articoli sull'argomento.

Pimkl, infine, prevede la progressione del tumore dai dati molecolari ottenuti dai test sul tessuto tumorale. "Il nostro obiettivo - scrive l'azienda - è di migliorare la comprensione del cancro per fornire a industria e accademia gli strumenti che un giorno potrebbero portare a nuovi trattamenti".