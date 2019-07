Samsung lavora su occhiali a realtà aumenta

Samsung sta lavorando agli occhiali a realtà aumentata, lo dimostra un nuovo brevetto depositato presso l'ufficio brevetti americano che ne mostra alcune caratteristiche. Il dispositivo sarebbe diverso dall'attuale visore VR in commercio sia per le tecnologie impiegate, sia per l'estetica, più vicina invece a quella di un paio di occhiali da vista tradizionali.

Tra le caratteristiche tecniche previste, la possibilità di attivare il display con l'apertura di una delle aste, grazie all'impiego di alcuni sensori. Al momento non si sa molto altro e, trattandosi di un brevetto, non è detto che questo prodotto vedrà mai la luce.

Sono diverse le aziende che stanno lavorando in questa direzione, forse anche la rivale Apple, con la produzione sempre più massiccia di contenuti a Realtà aumentata, fatti apposta per questi dispositivi.