Apple Watch, disattivato Walkie-Talkie

Apple ha disattivato l'applicazione Walkie-Talkie, che consente di scambiare messaggi vocali tramite l'Apple Watch, a causa della scoperta di una vulnerabilità che permetteva di ascoltare le conversazioni di altri utenti attraverso l'iPhone. Lo ha reso noto l'azienda di Cupertino, senza fornire dettagli specifici sulla falla di sicurezza.



In una nota, Apple ha spiegato di aver disabilitato la app a scopo precauzionale, e che la riabiliterà "appena possibile", una volta risolta la vulnerabilità che comunque, ha sottolineato, non è stata mai sfruttata da nessuno per spiare altri utenti.



"Benché non siamo a conoscenza di alcun uso della vulnerabilità contro gli utenti, e nonostante il fatto che per sfruttarla siano richieste condizioni e sequenze di eventi specifiche, prendiamo estremamente sul serio la sicurezza e la privacy dei nostri utenti". Per questo, si legge, "abbiamo deciso che disabilitare l'app era la giusta linea d'azione, in quanto questo bug poteva consentire a qualcuno di ascoltare attraverso l'iPhone di un altro utente, senza consenso".(ANSA).