Google dà l'addio ai tablet,farà solo pc

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Google rinuncia a fare concorrenza all'iPad di Apple. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della compagnia al sito Business Insider, Mountain View ha fermato la produzione di due tablet che sarebbero stati i successori del Pixel Slate da 12,3 pollici lanciato nel 2018. I prodotti - ha spiegato - nei test di qualità non rispettavano gli standard di Google, che ha deciso di mandare in pensione la linea di tablet.

L'azienda continuerà a portare avanti il suo sistema operativo, il Chrome OS, sui computer portatili. Continuerà quindi a produrre i Pixelbook, oltre allo smartphone Pixel con sistema operativo Android.

"Chrome OS è cresciuto in popolarità in un'ampia gamma di dispositivi e continueremo a collaborare con il nostro ecosistema di partner su pc portatili e tablet", ha detto il portavoce. Tuttavia, per quanto riguarda i dispositivi prodotti direttamente da Google, "ci concentreremo sui portatili Chrome OS".

Il Pixel Slate sarà ancora supportato, nel senso che riceverà aggiornamenti software e di sicurezza. I dipendenti impiegati nello sviluppo dei tablet sono stati in parte reindirizzati sul comparto dei portatili, e in parte spostati su "progetti confidenziali".(ANSA).