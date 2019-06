Iron Man vuole ripulire Pianeta con la tecnologia

Anche Iron Man vuole salvare l'ambiente. Robert Downey Jr., l'attore che ha impersonato sul grande schermo Tony Stark, il papà di Iron Man, ha lanciato il progetto Footprint Coalition che punta ad utilizzare le nuove tecnologie per aiutare la Terra. "Tra robotica e nanotecnologia, potremmo ripulire il pianeta in modo significativo, se non totalmente, in 10 anni", ha spiegato il popolare attore dal palco della re:Mars, una conferenza che si tiene in questi giorni a Las Vegas, organizzata da Amazon, che mette insieme i maggiori esperti mondiali di robotica e Intelligenza Artificiale.

"Ho intenzione di passare i prossimi mesi a mettere insieme questo progetto in modo appropriato e riunire intorno a me persone competenti", ha detto Downey Jr, il cui patrimonio è stimato da Forbes - tra i media americani che hanno riportato la notizia - in 81 milioni di dollari.

"Tra 11 anni, quando ne avrò 65 anni, se avremo inciso anche solo un po' in questa grande minaccia che incombe sul nostro futuro, farò la più grande festa di pensionamento che si sia mai vista", ha aggiunto l'attore. Non è la prima volta che Robert Downey Jr si mobilita su questo fronte, insieme alla moglie Susan ha realizzato una serie di documentari incentrati sui temi ambientali. E non è l'unico attore ad essersi mostrato sensibile su questi temi oltre che disponibile a profondere un impegno economico in prima persona.

Leonardo Di Caprio è al momento il volto di Hollywood più concentrato sull'ambiente: ha creato una fondazione col suo nome ed è entrato nel consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni ambientaliste, tra cui il World Wildlife Fund.