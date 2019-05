Smartphone a -2,7%, Huawei è seconda

Il mercato degli smartphone registra un calo nel primo trimestre 2019. Da gennaio a marzo le vendite globali sono diminuite del 2,7% su base annua a quota 373 milioni di unità, 10,5 milioni in meno rispetto ai primi tre mesi del 2018. A fornire i dati sono gli analisti di Gartner, che certificano un nuovo sorpasso di Huawei su Apple.

Al primo posto si conferma Samsung, che però nei tre mesi vende 71,6 milioni di smartphone con un calo annuo dell'8,8%.

Huawei torna a occupare la seconda posizione, che aveva "rubato" a Apple anche nel secondo trimestre dell'anno scorso. La compagnia cinese mette a segno un incremento del 44,5% a quota 58,4 milioni di smartphone. Terza è Apple, che vende 44,56 milioni di iPhone (-17,6%).

"Huawei fa molto bene in Europa (+69%) in Cina (+33%)", dice l'analista Anshul Gupta. Tuttavia "l'indisponibilità delle app e dei servizi di Google sugli smartphone Huawei, se implementata, turberà il mercato estero dell'azienda, che rappresenta quasi la metà del mercato complessivo". Non da meno, aggiunge, la vicenda "crea apprensione tra gli acquirenti, limitando la crescita di Huawei nel breve termine". Tornando alla classifica, fuori dal podio si piazzano altre due aziende cinesi, entrambe in crescita. Oppo passa da 28,2 a 29,6 milioni di unità vendute: Vivo da 23,3 a 27,4 milioni di dispositivi.(ANSA).