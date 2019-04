OnePlus 7 è atteso il 14 maggio

- Bisognerà aspettare solo un mese per vedere lo smartphone di OnePlus sfidare il Samsung Galaxy S10 e il P30 di Huawei. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, l'azienda asiatica il 14 maggio dovrebbe svelare la linea OnePlus 7, composta come negli ultimi anni da un modello normale e uno Pro, ma a cui quest'anno si aggiungerebbe anche una versione compatibile con le nuove reti 5G. Quest'ultima potrebbe però arrivare sul mercato in un secondo momento.

A rivelare la data è stato il "leaker" Ishan Argawal, attraverso una foto su Twitter. L'indiscrezione si aggiunge a quelle circolate nei giorni scorsi, e che descrivono uno smartphone con schermo da 6,5 pollici, processore Qualcomm top di gamma, lo Snapdragon 855, Ram da 8 o 12 GB e memoria interna da 128 o 256 GB.

Sul retro dovrebbe montare una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel, un ultra-grandangolare da 16 mp e un teleobiettivo da 8 mp. La fotocamera frontale sarebbe da 16 mp e soprattutto a scomparsa, in modo da liberare lo schermo dal notch.(ANSA).