Acer, nuova linea di prodotti per creativi

Una nuova linea di prodotti progettata i per i creativi che sfida Apple. E' ConceptD di Acer, lanciata a New York. La famiglia di dispositivi comprende tre diversi laptop, due postazioni desktop, un visore Windows Mixed Reality e due monitor.

"Il portafoglio di prodotti ConceptD è stato realizzato per dare ai professioni degli strumenti per concentrarsi sul processo creativo e dare vita a progetti bellissimi", ha detto durante la presentazione Jerry Kao, co-COO Acer Inc.

Ad esempio ConceptD 9 è un notebook con display 4K da 17,3 pollici che si ripiega per consentire varie modalità di utilizzo (c'è anche la penna Wacom). A bordo un processore Intel i9 di ultima generazione, una RTX 2080 di NVIDIA, fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Il notebook ConceptD 7 è dotato di un nuovo processore Intel Core di nona generazione, grafica Nvidia GeForce RTX 2080 con design Max-Q: consente di accelerare l’editing di video 6K RED e il rendering su flussi di lavoro pesanti. La dotazione di porte include connettori Thunderbolt 3 e MiniDP per collegare fino a tre schermi esterni e la rete Killer DoubleShot Pro per una connessione WiFi potente e affidabile.

Il Graphic Design è più semplice sul notebook ConceptD 5, con potente processore Intel Core i7 di ottava generazione con grafica. Il display è certificato Pantone 4K UHD.

Ma c'è anche il ConceptD 900, un tower con NVIDIA Quadro RTX 6000, 12 slot di RAM (fino a 192 GB), 5 alloggiamenti per supporti di archiviazione e processore Intel Xeon Gold 6148.

Il ConceptD 500 è invece un desktop potente per professionisti del cinema, animazione, designer e creativi. E' dotato di processori Intel Core fino alla nona generazione, e comprendono GPU fino alla NVIDIA Quadro RTX 40001 per gestire in maniera efficiente i carichi di lavoro e la creazione multimediale.

Per chi necessita accurtezza del colore rispetto ai monitor tradizionali Acer ha creato ConceptD UHDm. I monitor CM7321K – CP7271K sono certificati Pantone e caratterizzati da una finitura nera lucida e una base in legno.

Il visore ConceptD OJO per la Windows Mixed Reality ha un display da 4.320 x 2.160 pixel, un design con lacci staccabili e sostituibili, una facile regolazione della distanza fra le pupille e una finitura bianca.