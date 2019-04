Dall'università alla sede di Amazon, la storia di 4 ragazzi

Un progetto nato da un'intuizione, dopo la visita in un magazzino, e sviluppato con una full immersion di due mesi: è così che Claudia, Giulia, Michele e Miriam, quattro studenti dell'università di Roma Tor Vergata, hanno vinto l'Amazon Innovation Award, il contest che il colosso dell'e-commerce dedica da tre anni agli atenei.

L'idea dei ragazzi - un robot chiamato Xiva che sfrutta e rielabora una tecnologia di Amazon per migliorare le operazioni nei magazzini e ridurre la fatica dei dipendenti - è valsa un viaggio a Seattle, nel quartier generale della compagnia.

Qui gli studenti hanno presentato il progetto e raccontato la propria esperienza. Per qualcuno è una rivincita, per altri un'iniezione di fiducia in sé. Sicuramente un passaggio formativo che ha consentito loro un primo contatto col mondo del lavoro. Un futuro prossimo a cui guardano con curiosità, timore e speranza.