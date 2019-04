Microsoft: donne in bianco contro molestie e disparità

Le donne di Microsoft si vestono di bianco per protestare contro le disparità e l'accesso alla carriera in azienda ma anche contro i casi di molestie sessuali. La contestazione è stata messa in scena durante una riunione di lavoro con l'amministratore delegato Satya Nadella, al gruppo di un centinaio di dipendenti donne si è unito anche qualche collega uomo. Il bianco richiama il colore indossato dalle parlamentari democratiche, a febbraio, durante il discorso di Trump sullo stato dell'Unione.

La protesta - di cui da' notizia Wired Usa - è montata nelle ultime settimane sui forum aziendali ed è stata scatenata da una e-mail inviata ad una lista tutta al femminile. Era stata scritta da una dipendente che si era vista rifiutare una promozione nonostante il supporto del suo diretto manager. Il messaggio ha provocato una sorta di effetto domino, con centinaia di risposte di donne che descrivevano le loro storie di discriminazioni, molestie sessuali, offese e addirittura minacce di morte all'interno di Microsoft.

Nadella ha espresso delusione e tristezza e con il capo del personale Kathleen Hogan ha promesso ai dipendenti maggiore trasparenza soprattutto sugli avanzamenti di carriera.

Le molestie sessuali hanno interessato anche Google. Lo scorso novembre i dipendenti di tutto il mondo hanno protestato dopo alcuni casi raccontati da una inchiesta del New York Times e confermati dal Ceo della società Sundar Pichai. Pichai ha ammesso che negli ultimi due anni ha licenziato o fatto dimettere 48 persone accusate di molestie sessuali e di condotta inappropriata mentre lavoravano per la società. Tra loro c'erano 13 alti dirigenti, tra cui Andy Rubin, considerato il padre del sistema operativo Android.