Google cancella comitato etico su Intelligenza Artificiale

Google cancella il comitato etico sull'Intelligenza artificiale dopo le proteste dei dipendenti per un componente accusato di discriminazione verso la comunità Lgbt. Il colosso di Mountain View ha spiegato al sito americano Vox che ha staccato la spina al comitato, di cui facevano parte anche due accademici italiani.

Il consiglio nato poco più di una settimana fa, aveva il compito di sorvegliare sullo sviluppo responsabile dell'Intelligenza artificiale, tecnologia che porta con se' tanti temi etici ed economici. Il team composto di otto membri, tra Luciano Floridi e Alessandro Acquisiti, rispettivamente docenti all'Università di Oxford e all'Heinz College della Carnagie Mellon University, doveva riunirsi quattro volte nel corso del 2019.

I'd like to share that I've declined the invitation to the ATEAC council. While I'm devoted to research grappling with key ethical issues of fairness, rights & inclusion in AI, I don't believe this is the right forum for me to engage in this important work. I thank (1/2)