Samsung Galaxy S10 5G in Corea del Sud

ROMA - Fa il suo debutto il Samsung Galaxy S10 con connessione 5G: sarà in commercio in Corea del Sud a partire dal 5 aprile, spiega l'azienda sul suo sito. E' il primo telefono Samsung, presentato il 20 febbraio, a supportare la rete del futuro. Non si sa quando arriverà in Italia, dove le compagnie telefoniche stanno lavorando al 5G. Nel mercato coreano Galaxy S10 5G è atteso in due varianti: con 256 GB di memoria interna ad un prezzo equivalente a circa 1.200 dollari e quella da 512 GB di archivio interno ad un prezzo di circa 1.350 dollari. Il dispositivo è previsto nelle colorazioni Crown Silver, Majestic Black e Royal Gold.



Intanto, Consumer Reports promuove il Samsung Galaxy S10 Plus: risulta essere più robusto rispetto ai suoi concorrenti, in grado di offrire una durata della batteria superiore, così come un eccellente set di telecamere.