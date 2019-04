Apple abbandona il progetto AirPower

Apple ha abbandonato il progetto AirPower, il tappetino senza fili che avrebbe dovuto ricaricare i suoi dispositivi. L'ufficialità arriva dal senior vice president di Cupertino, Dan Riccio, che attribuisce la decisione al mancato raggiungimento degli standard qualitativi che l'azienda si era prefissata. "Dopo molti sforzi - scrive in una nota riportata dal sito TechCrunch - abbiamo concluso che AirPower non raggiungerà i nostri standard elevati e abbiamo annullato il progetto. Ci scusiamo con gli utenti, continuiamo a credere che il futuro sia wireless e ci impegneremo a far progredire questa esperienza".

AirPower era stato annunciato a settembre 2017 poi, visti i ritardi, era diventato oggetto di disquisizione dei blog specializzati. Di recente erano arrivati nuovi segnali per via della rappresentazione del prodotto sulla scatola di vendita degli AirPods, le cuffie senza fili, di seconda generazione.