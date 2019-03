Da Facebook a Google, corsi per sviluppatori

Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi hanno stretto un accordo con l'italiana Codemotion per attivare percorsi di formazione gratuiti e online dedicati a sviluppatori di ogni tipologia di azienda. I programmi di formazione approdano in Europa per la prima volta e- spiega Codemotion - rispondono alla domanda di sviluppatori ma anche di Chief Innovation Officer (Cio) e Chief Technical Officer (Cto), cioè figure professionali di raccordo tra il tecnico e il manageriale.

I tre programmi di training sono accessibili sul sito di Codemotion. Quello di Google ha l'obiettivo di offrire agli sviluppatori un percorso di formazione gratuito per imparare a usare i servizi di Google Cloud Platform. Il programma prevede tre corsi (Core; Big Data; Kubernetes), al termine dei quali ci sarà un test per ricevere l'attestato.

Il programma di Facebook dura 10 settimane e si rivolge agli sviluppatori senior che puntano a diventare Cto. I candidati selezionati seguiranno tre moduli (Il ruolo del CTO; AI/Machine Learning; Software Architecture/DevOps), al cui termine si terrà un bootcamp di due giorni.

Il programma di Nexi, infine, mira a costruire una community di sviluppatori specializzata nei servizi della piattaforma. Si compone di 4 moduli (Simple payment + invisible payment; Smart POS; XPay Build, UX personalizzata e backoffice; gli SDK per mobile), che si concludono con il rilascio di un attestato.