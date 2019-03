Softbank, 1 mld a Uber per le auto autonome

NEW YORK - Un consorzio guidato da Softbank è in trattative per investire un miliardo di dollari o più nella divisione di auto autonome di Uber. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'investimento può aiutare l'app per auto con conducente in vista dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) per la quotazione in Borsa.



Le trattative riguardano l'acquisizione da parte di Softbank e altri investitori, fra i quali una casa automobilistica, di una quota di minoranza nella divisione di auto senza guidatore a una valutazione fra i cinque e i dieci miliardi di dollari.