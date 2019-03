YouTube, le Storie hanno maschere a realtà aumentata

(ANSA) - Le Storie di YouTube diventano sempre più simili a quelle di Instagram e Snapchat. Sulla funzione della popolare piattaforma video arrivano nuovi filtri a realtà aumentata, piccoli effetti come occhiali, corone, le orecchie di animali o gigantesche zanne da sovrapporre alla propria immagine. La novità sfrutta il sistema di intelligenza artificiale di Google da applicare a qualsiasi dispositivo, anche quelli meno sofisticati tecnologicamente e cioè senza i sensori per il riconoscimento facciale come quelli integrati sugli iPhone XS. La funzionalità, al momento, non è per tutti. Le Storie di YouTube sono infatti disponibili solo per i canali con almeno 10.000 iscritti e sono ancora in una fase sperimentale.