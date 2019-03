Mercato smartwatch, traina Apple Watch

ROMA - Il mercato degli smartwatch è in forte crescita, a trainare è l'Apple Watch. Lo attestano i dati di Strategy Analytics riferiti al quarto trimestre 2018. Gli analisti evidenziano un balzo del 56% nelle spedizioni globali - pari a 18,2 milioni di unità - metà delle quali sono appunto del dispositivo dell'azienda di Cupertino, il 18% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati, però, il market share dell'azienda californiana è calato di 16 punti percentuali rispetto al 2017 (dal 67 al 51%) e a trarne beneficio è stata soprattutto Samsung, che scalza Fitbit dalla seconda posizione. La società coreana ha segnato 2,4 milioni di smartwatch spediti e il 13,2% di market share (+5%). Segue Fitbit con il 12,7% di market share, tre volte superiore quello dell'ultimo trimestre 2017.



Garmin è quarta con il 6,1% di quote di mercato e 1,1 milioni di prodotto spediti. In pratica, otto smartwatch su 10 sono Apple, Samsung, Fitbit e Garmin.