Italia si candida a ospitare Cern intelligenza artificiale

L'Italia si candida a ospitare in una città meridionale dell'ex 'Magna Grecia' l'hub del futuro laboratorio per l'intelligenza artificiale Claire (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research In Europe), che l'Europa sta progettando sul modello del Cern per la fisica delle particelle.

Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico (Mise), Andrea Cioffi, intervenendo al simposio di Claire a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), alla presenza del viceministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (Miur), Lorenzo Fioramonti e del capo del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del Miur, Giuseppe Valditara. "Il nostro Paese è stato il primo a credere in Claire e si candida a esserne l'hub", ha detto Cioffi.

"Si tratta di un progetto che nasce dal basso dalla comunità di oltre 2.700 ricercatori europei, tra cui molti italiani, e che, grazie al modello del Cern, deve mantenere questa struttura aperta, non elitaria", ha chiarito.