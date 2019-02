E' boom degli altoparlanti, Amazon leader

E' un boom di vendite per il mercato mondiale degli smart speaker: nel IV trimestre le consegne sono quasi raddoppiate (+95%) raggiungendo i 38,5 milioni di unità.

La cifra è superiore al numero di altoparlanti commercializzati nell'intero 2017. I dati sono forniti dalla società Strategy Analytics, secondo cui l'intero 2018 si è chiuso con 86,2 milioni di device consegnati. Gli analisti stimano che in oltre 60 milioni di case, nel mondo, ora sia presente almeno uno smart speaker.

Tra le aziende, Amazon e Google hanno messo a segno una crescita robusta nel periodo ottobre-dicembre, grazie alla forte domanda degli altoparlanti economici Echo Dot e Home Mini. Buon andamento anche per l'HomePod di Apple: consegne a +45%, ma la quota di mercato scende al 4,1% e non dà alla Mela un posto in top five.

Amazon è regina: con 13,7 milioni di speaker Echo consegnati (+91%) nel quarto trimestre, ha oltre un terzo del mercato mondiale (35%). Segue Google, con 11,5 milioni di dispositivi Home (+123%). La classifica prosegue con le cinesi Alibaba (2,8 milioni, +30%), Baidu (2,2 milioni, +19%) e Xiaomi (1,8 milioni, -5%). Apple è sesta a 1,6 milioni di speaker.