Amazon, 50% delle consegne green entro il 2030

Amazon diventa più verde. Il colosso di Jeff Bezos si impegna a rendere 'pulite', ovvero a zero emissioni nette, il 50% delle sue consegne entro il 2030. "Il nostro obiettivo di lungo termine è dare energia alla nostra infrastruttura globale usando al 100% energia rinnovabile. E siamo facendo progressi" su questo fronte, afferma Amazon in una nota. Nella svolta verde si inserisce il progetto 'Shipment Zero' per il 50% delle consegne a zero emissioni: "Non sarà facile ma la pena concentrarci nella nostra visione".