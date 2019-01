Xiaomi svela lo smartphone pieghevole

Xiaomi si aggiunge alla schiera delle aziende - da Samsung e Lg a Huawei e Oppo, passando per Zte e Lenovo - che vogliono portare sugli scaffali uno smartphone pieghevole nel 2019. L'azienda cinese ha pubblicato sul social Weibo un breve video che mostra un prototipo del nuovo dispositivo.

La particolarità è il tipo di piegatura, non a libro ma a mo' di biglietto d'auguri: tenendolo aperto in orizzontale, in modalità tablet, i due lati corti si piegano all'indietro per dar vita a uno smartphone.



Il filmato della durata di un minuto, postato dal presidente e co-fondatore di Xiaomi Lin Bin, mostra la capacità dell'interfaccia di adattarsi in tempo reale ai due formati. Il dispositivo è solo un prototipo e non si conoscono ulteriori dettagli. L'azienda potrebbe però svelare nuove informazioni il mese prossimo, in un evento che terrà a Barcellona il 24 febbraio, il giorno prima dell'apertura del Mobile World Congress.(ANSA).