iPhone XI punterà su batteria e display

(ANSA) - Batteria, schermo e fotocamera saranno gli elementi su cui Apple punterà per rilanciare le vendite di iPhone, inferiori alle attese nell'ultimo periodo soprattutto a causa di una frenata della domanda in Cina. Nuove indiscrezioni sull'iPhone XI, che debutterà sugli scaffali solo il prossimo autunno, arrivano dal sito cinese Weibo e parlano d una batteria più potente, a ricarica ultra-veloce, e di un display più performante.

Per quanto riguarda la batteria, tasto dolente dei melafonini, la versione Max del prossimo iPhone dovrebbe montarne una capiente, da 4.000 mAh, supportata da un sistema molto più veloce di ricarica wireless, da 15 Watt, che sarebbe il più rapido sul mercato.

Sul display, le indiscrezioni parlano di una maggiore frequenza di aggiornamento, per la gioia degli amanti dei videogiochi: tra i 90 e i 120 Hz, sulla scia degli iPad Pro a 120 Hz.

Ribadita anche la voce di una tripla fotocamera posteriore, sempre nel modello Max: grandangolo, super grandangolo e teleobiettivo 3X. Rumor già in circolazione è anche quello sul connettore Lightning, che sui novi iPhone dovrebbe lasciare il posto all'Usb-C come accaduto sugli ultimi iPad.(ANSA).