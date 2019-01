Ecco il pc-Lilliput, scompare nel mouse

(ANSA) - Un computer completamente funzionante che può stare dentro un mouse. Esiste e si chiama 'Mouse Box': oltre ad essere un mouse a tutti gli effetti, incorpora un processore ARM quad core da 1.4 GHz, un modulo Wi-Fi per la connessione a Internet, accelerometro, giroscopio, due porte USB 3.0 e 128 GB di memoria interna da espandere con i servizi cloud.

Il mouse è stato realizzato con tecniche di stampa 3D, ha un display da 1,5 pollici e una tastiera a scomparsa. L'alimentazione e la ricarica della batteria avvengono per induzione attraverso uno specifico tappetino. Mouse Box è attualmente in fase di prototipo e gli sviluppatori polacchi che l'hanno realizzato cercano finanziatori per il progetto.