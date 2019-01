Samsung Galaxy S10, lancio il 20 febbraio a San Francisco

Il Samsung Galaxy S10, il telefono che segna il decennale della linea Galaxy, sarà presentato il 20 febbraio a San Francisco nell'evento Unpacked 2019. Ad ufficializzare la data è un invito dell'azienda coreana che porta bene in vista il numero 10. L'evento potrà essere seguito in streaming live sul sito di Samsung.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 gennaio 2019

Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il dispositivo dovrebbe avere uno schermo più ampio, un miglioramento della fotocamera ed essere lanciato in tre varianti che arriveranno sul mercato entro marzo. Entro aprile, invece, dovrebbe arrivare sul mercato una versione che supporta le reti 5G. Sempre secondo la testata, nella stessa data Samsung lancerà anche il Galaxy Fold, questo uno dei nomi papabili, dispositivo con lo schermo flessibile. Arriverà entro la prima metà del 2019 e sarà prodotto in 1 milione di dispositivi.

Le notizie arrivano mentre è in corso il Ces di Las Vegas, la più importante fiera dell'elettronica al consumo dove è già stato presentato il telefono pieghevole FlexPei dell'azienda Royole. Quello degli schermi flessibili, non solo dei telefoni ma anche delle tv sarà il trend tecnologico del 2019. E' possibile che, sia il Galaxy S10 sia il Galaxy Fold, vengano poi messi in mostra al Mobile World Congress di Barcellona che si terrà dal 25 al 28 febbraio prossimi.