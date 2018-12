Cuccia 'tech' ripara da fuochi artificio

ROMA - Una cuccia hi-tech che mette al riparo non solo dal freddo e dalla pioggia, ma anche dal rumore dei fuochi d'artificio. A progettarla è la casa automobilistica Ford, che ha preso in prestito la tecnologia di cancellazione del rumore usata su veicoli, cuffie e auricolari per proteggere i cani dallo spavento causato dai giochi pirotecnici.

Il funzionamento è semplice: quando i microfoni all'interno della cuccia rilevano le esplosioni dei fuochi d'artificio, il sistema audio incorporato emette frequenze opposte che annullano, o comunque riducono in modo significativo, il rumore dei fuochi. A coadiuvare la tecnologia c'è anche l'uso del sughero ad alta densità, ideale per l'insonorizzazione.



La cuccia - spiega Ford in una nota - è ispirata al sistema di cancellazione del rumore usato sul Suv Edge. Al momento è un prototipo, e inaugura una serie di iniziative, chiamate "interventi", che applicano le conoscenze del settore automotive alla risoluzione dei problemi quotidiani.