Il film più influente, l'algoritmo sceglie il Mago di Oz

Il premio come film più influente di tutti i tempi va a... 'Il mago di Oz'. Ad annunciarlo, come nella notte degli Oscar, è un algoritmo tutto italiano, che ha stilato la classifica delle pellicole di maggior successo dopo aver valutato le più citate tra le oltre 47.000 contenute nella banca dati di Amazon (Internet Movie Database, IMDb). Tra i cult del cinema occidentale si classificano anche 'Star Wars', al secondo posto, e 'Psycho', al terzo. Nell'olimpo dei registi, invece, ci sono Alfred Hitchcock, Steven Spielberg e Brian De Palma, mentre sul podio degli attori salgono Samuel L. Jackson, Clint Eastwood e Tom Cruise: unica donna nella top ten è l'attrice canadese Lois Maxwell, la mitica Miss Moneypenny della saga di 007. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Applied Network Science da Livio Bioglio e Ruggero G. Pensa, entrambi informatici dell'Università di Torino.



Star Wars è il secondo film più influente, secondo l'algoritmo elaborato nell'Università di Torino (fonte: KAMiKAZOW, Wikipedia)

Per stilare la classifica dei film cult, i ricercatori hanno valutato quante volte ciascuna pellicola è stata citata da altri film. Le varie opere sono state considerate come 'nodi' di una grande rete: misurando le connessioni tra loro (e dando più 'peso' a quelle con film di maggiore successo) è stato possibile dare un punteggio all'impatto che hanno avuto. Dall'analisi è emerso che i 20 film più influenti sono stati prodotti prima del 1980 e per la maggior parte negli Stati Uniti.



Psycho è il terzo film più influente, dopo Il Mago di Oz e Star Wars, secondo l'algoritmo elaborato nell'Università di Torino (fonte: Paramount Pictures, Pre-1978 no mark)

Questo metodo di analisi di rete (network analysis), già usato nel mondo della ricerca per valutare l'impatto delle pubblicazioni scientifiche, "rappresenta un metodo alternativo - spiega Bioglio - sia agli incassi al botteghino, condizionati da fattori indipendenti dalla qualità del film come la pubblicità e la distribuzione, sia alle recensioni, che sono soggettive". Inoltre l'algoritmo può essere utilizzato anche per "valutare la carriera di registi, attori e attrici, considerando la loro partecipazione ai film con il maggior punteggio".



Alfred Hitchcock è stato fra i registi più influenti, secondo l'algortimo elaborato nell'Università di Torino (fonte: Classic Film)

Proprio riguardo alla categoria degli attori, i ricercatori hanno notato un forte squilibrio tra i sessi, con un netto predominio degli uomini sulle donne. "Il punteggio delle attrici migliori tende a essere più basso rispetto a quello dei loro colleghi uomini", sottolinea Bioglio. "Le uniche eccezioni sono i musical, dove c'è una moderata parità fra i sessi, e i film prodotti in Svezia, dove le attrici si classificano addirittura meglio degli attori".



Clint Eastwood è fra gli attori più influenti, secondo l'argoritmo dell'Università di Torino (fonte: RV1864, Flickr)

"L'idea di applicare l'analisi di rete ai film non è completamente nuova, ma a quanto ci risulta - precisa Bioglio - questo è il primo studio che usa la tecnica per classificare anche le personalità coinvolte nella produzione dei film".

Gli autori dello studio suggeriscono l'utilizzo del loro metodo di analisi per la ricerca nel campo dell'arte nella storia del cinema. L'unica avvertenza è che può essere applicato solo alla cinematografia dei Paesi occidentali, dato che il database ImDb contiene per lo più pellicole prodotte in Europa e America del Nord.