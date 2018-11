Apple come Google, pensa a chiavetta tv

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Apple come Google e Amazon, pensa ad una chiavetta tv per guardare i contenuti in streaming.

L'indiscrezione arriva dal sito The Information: il dispositivo dalle dimensioni più piccole della Apple tv, la 'scatoletta' che serve allo stesso scopo, sarebbe anche più economico. La testata cita fonti anonime, che però non hanno confermato se Cupertino porterà avanti i piani per produrre la chiavetta. Il dispositivo potrebbe essere simile al Chromecast di Google e al Fire Stick di Amazon.

Secondo altri 'rumors' circolati qualche settimana fa, sempre del sito The Information e anche di Bloomberg, Apple entro la metà del 2019 dovrebbe lanciare il suo servizio di streaming che potrebbe essere a pagamento e soprattutto esclusivo solo per gli utenti dei suoi dispositivi, ovvero iPad, iPhone e Apple Tv.

Secondo le rilevazioni della società di analisi Thinknum, negli Stati Uniti la Apple Tv 4K sta vivendo un periodo di popolarità tra gli utenti che di solito utilizzano un dispositivo per lo streaming di contenuti con quella definizione.(ANSA).