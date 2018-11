YouTube come la tv, film con interruzioni pubblicità

YouTube si avvicina sempre di più alla tv generalista: arrivano i film gratis ma con le interruzioni pubblicitarie. Al momento sono a disposizione un centinaio di titoli, da Rocky a Terminator, in una nuova sezione gratuita della pagina film di YouTube, quella dove la piattaforma offre già film a pagamento. In Italia la sezione gratuita non c'è ancora.

YouTube consente già di acquistare o noleggiare e poi guardare in streaming diversi film recenti e anche quelli considerati classici da un catalogo in espansione. All'inizio di ottobre, e in sordina, la piattaforma ha lanciato anche una nuova sezione: ospita film più vecchi o meno popolari ma permette di vederli gratuitamente, a patto di di guardare anche un po' di pubblicità.

"Abbiamo colto questa opportunità basandoci sulle richieste degli utenti e l'abbiamo aggiunta all'offerta di film a pagamento. È anche una bella occasione per gli inserzionisti", ha spiegato Rohit Dhawan, dirigente di YouTube, in un'intervista ad AdAge. La sezione, infatti, potrebbe rappresentare un'oasi più sicura per gli inserzionisti sempre più scottati dalla pubblicazione dei loro annunci nei video caricati dagli utenti, che molte volte sono finiti sotto i riflettori per i tanti casi di incitamento all'odio e linguaggio violento.